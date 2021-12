Unibail-rodamco-westfield : Nouveau DG fonctions centrales et développement durable

(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) annonce la nomination de Sylvain Montcouquiol au poste de directeur général des fonctions centrales et du développement durable, membre du directoire du groupe, à compter du 1er janvier 2022.



Actuellement directeur des ressources humaines et de l'organisation pour le groupe, membre du comité exécutif, il succède à Astrid Panosyan, qui a décidé de démissionner de ses fonctions pour raisons familiales tout en restant conseillère spéciale RSE pour le groupe.



