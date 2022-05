Unibail-rodamco-westfield : Marque Westfield adoptée par trois centres phares

(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) annonce le changement de nom de trois centres phares, en déployant la marque Westfield à Parquesur près de Madrid, Taby Centrum à Stockholm et Galeria Mokotow à Varsovie cet automne.



Le groupe foncier commercial 'poursuit ainsi l'expansion de la marque Westfield en Europe, tout en générant de nouveaux revenus issus de la publicité et des partenariats avec les marques, en convertissant ses 550 millions de visites en Europe en une audience qualifiée'.



URW continue aussi d'exploiter la marque Westfield particulièrement attractive pour les marques, qui constatent une augmentation de leurs ventes de plus de 20% dans les centres URW, même en comparaison avec d'autres centres commerciaux de catégorie A.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel