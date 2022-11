Unibail-rodamco-westfield : Le dispositif de financement vert mis à jour

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe d'immobilier commercial Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a annoncé mercredi avoir mis à jour son dispositif de financement vert, avec l'objectif de l'aligner sur les meilleures pratiques du marché.



Avec cette initiative, URW dit vouloir s'imposer des standards de performance énergétique plus élevés, une décision qui va avoir pour effet une actualisation des critères d'éligibilité de ses bâtiments.



Le groupe prévoit ainsi d'imposer à ses installations une certification environnementale BREEAM dite 'excellente', plutôt que 'très bonne' jusqu'ici, tout en réduisant leur distance par rapport aux transports en commun.



Ce nouveau cadre de travail prend en compte les nouvelles lignes directrices établies par l'ICMA et la Loan Market Association (LMA), ainsi que les principes de la taxonomie verte européenne, explique-t-il dans un communiqué.



URW rappelle qu'il avait émis en 2014 la première obligation verte du secteur en 2014.



Pour mémoire, le groupe exploite 80 centres commerciaux dans 12 pays, dont 45 sous la marque de référence 'Westfield', drainant un trafic annuel de plus de 900 millions de visiteurs.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.