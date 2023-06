Unibail-rodamco-westfield : Lancement d'une offre d'échange sur titres hybrides

(CercleFinance.com) - URW a annoncé mardi le lancement d'une offre d'échange concernant ses titres hybrides dits 'PERP-NC 2023' dans le cadre de sa stratégie de désendettement.



Selon les termes de l'offre, les détenteurs de ces obligations auront l'opportunité d'échanger leurs titres contre des obligations portant un coupon de 7,25%, en plus du versement d'un montant en numéraire.



Cette offre d'échange volontaire s'inscrit dans le prolongement de la politique actuellement menée par le groupe d'immobilier commercial en vue de poursuivre la réduction de sa dette, notamment par le biais de cessions en Europe et aux Etats-Unis



A ce jour, le montant de ses désinvestissements depuis la fin 2020 se monte à 4,7 milliards d'euros, dont 3,3 milliards d'euros récoltés en Europe et 1,6 milliard de dollars aux Etats-Unis.



