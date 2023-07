Unibail-rodamco-westfield : Invest Securities reste à achat, ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities maintient sa recommandation 'achat' sur Unibail-Rodamco-Westfield (URW), avec un objectif de cours ajusté de 80 à 82 euros, estimant que la revalorisation du titre de la foncière dépendra du choix de distribution 2023.



'Les données opérationnelles du premier semestre 2023 sont très satisfaisantes', juge l'analyste, soulignant que 'malgré quelques faiblesses, tous les indicateurs sont très solides, au-delà du fort impact des indexations'.



'Les valeurs ont peu baissé, les taux de rendement net initiaux devraient continuer à augmenter mais ils offrent déjà une prime de 210pb sur l'OAT 10 ans', poursuit Invest Securities, qui a donc modéré ses anticipations de baisses des valeurs.



