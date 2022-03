Unibail-rodamco-westfield : Invest Securities reste à achat, ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur Unibail-Rodamco-Westfield (URW) avec un objectif de cours ajusté de 83 à 85 euros, 'en raison de la montée en puissance des partenariats (publicité, exploitation de données, +1,5% par an sur le RNR)'.



'URW a réitéré son ambitieux objectif d'arbitrage de son patrimoine US d'ici fin 2023 sans annoncer de cessions. Leur prix et leur timing rendent les prévisions de RNR imprécises', reconnait le bureau d'études après une présentation stratégique de la foncière.



Il note cependant qu'URW a réitéré sa guidance 2022 et que 'outre le pipeline engagé, les développements futurs feront une plus grande place à des logements destinés à être cédés à moyen terme donc sans changement du profil du groupe'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.