Unibail-rodamco-westfield : Invest Securities rehausse un peu sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities maintient sa recommandation 'achat' sur Unibail-Rodamco-Westfield (URW) et rehausse son objectif de cours de 78 à 80 euros, révision marginale qu'il explique par un étalement des cessions par le groupe d'immobilier commercial.



'Malgré des actifs US toujours faibles, les données opérationnelles 2022 communiquées sont globalement satisfaisantes. Les données bilancielles sont presque acceptables et rendent moins urgentes des cessions US qui pourraient durer jusqu'en 2026', juge-t-il.



S'il pense que les valeurs d'actifs continueront à baisser en 2023, l'analyste voit le titre 'fondamentalement sous valorisé'. 'La faible visibilité sur l'agenda des cessions et sur le dividende 2023 explique la potentielle volatilité de nos estimations', poursuit-il.



