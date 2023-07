Unibail-rodamco-westfield : Hausse du BPA de 6,6% au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) publie un revenu net de locations de 1152 ME au titre du 1er semestre, en hausse de 1.1% par rapport à la même période un an plus tôt, et de +8.2% en données comparables.



Toujours en données comparables, l'activité est portée par les Centres commerciaux (+8.5%) et les Bureaux & Autre (+17.1%).



URW annonce un EBITDA de 1157 ME en croissance de 1.6% sur un an, avec un résultat net récurrent de 757 ME (+6.5%).



Ainsi, le BPA ajusté récurrent ressort à 5.28 euros, en hausse de 6.6%.



Compte tenu de la bonne dynamique des performances opérationnelles au S1-2023, URW cible un BPA ajusté récurrent dans le haut de la fourchette qui avait été annoncée (de 9,30 E à 9,50 E) pour l'ensemble de l'exerice 2023.





