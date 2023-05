Unibail-rodamco-westfield : Deux cessions d'actifs aux Etats-Unis et en France

(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a annoncé jeudi soir la cession du Westfield Brandon Shopping Center, situé à Brandon (Floride) aux États-Unis, pour 220 millions de dollars, et de l'immeuble de bureaux 'V' à Versailles, en France, pour 95 millions d'euros.



'Avec ces deux transactions, nous avons désormais généré 4,7 milliards d'euros de produit de cessions depuis 2021 et amélioré constamment les mesures de crédit', souligne Fabrice Mouchel, le directeur financier du groupe foncier.



URW a maintenant généré 1,6 milliard de dollars de produit total grâce à la réduction radicale prévue de son exposition financière aux États-Unis, et a réalisé 3,3 milliards d'euros de cession d'actifs européens sur son programme qui en vise quatre milliards.



