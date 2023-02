Unibail-rodamco-westfield : Augmentation de 35% du RNRPAA en 2022

(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield publie un résultat net récurrent ajusté par action (RNRPAA) de 9,31 euros pour 2022, en hausse de 34,7%, 'grâce à la performance de l'activité centres commerciaux et au net rebond de l'activité congrès et expositions'.



Il fait part d'un chiffre d'affaires des commerçants et d'un recouvrement de leurs loyers aux niveaux prépandémie, avec une amélioration significative de l'ensemble des indicateurs opérationnels, ainsi que d'un ratio dette nette/EBE en amélioration par rapport à 2019.



Conformément aux engagements de désendettement pris en 2021, URW ne paiera pas de dividende au titre de 2022. Pour 2023, le groupe d'immobilier commercial table sur un RNRPAA entre 9,30 et 9,50 euros, 'reflet d'une performance opérationnelle solide'.



