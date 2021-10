Unibail-rodamco-westfield : Une publication mal accueillie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield perd plus de 5% jeudi à la Bourse de Paris suite à la parution de ses données opérationnelles pour le troisième trimestre.



Une publication qui fait pourtant apparaître un taux de recouvrement des loyers en nette progression, à 88% contre 78% au premier trimestre et 80% au deuxième.



Le taux da vacance globale s'est lui aussi amélioré, passant à 7,9% contre 8,9% fin juin et 8,3% fin 2020, grâce notamment à une meilleure occupation de ses centres commerciaux aux Etats-Unis.



Le géant de l'immobilier commercial a par ailleurs indiqué viser un résultat net récurrent d'au moins 6,75 dollars par action cette année, c'est-à-dire légèrement au-dessus de son niveau de l'exercice 2020.



Dans son communiqué, le groupe dit s'attendre à une poursuite de la normalisation de ses indicateurs d'activité, qui devraient de plus en plus tendre vers leurs niveaux d'avant la crise du Covid à l'approche de la période-clé de Noël.



Si les analystes évoquaient des 'signaux relativement encourageants', le titre Unibail-Rodamco-Westfield décrochait de 5,8% jeudi matin à la Bourse de Paris.



Le titre accuse désormais un recul de 0,6% depuis le début de l'année.



