Unibail-rodamco-westfield : Oddo confirme son conseil

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Unibail-Rodamco-Westfield, avec un objectif de cours inchangé de 90 euros.



'La guidance 2021 est particulièrement conservatrice selon nous et ne préjuge pas d'une activité déjà normalisée sur le 2e semestre 2021', indique le broker.



Oddo met aussi en avant 'des signes encourageants en vue d'une normalisation à partir de 2023'.

Par ailleurs, le CFO s'est montré raisonnablement optimiste tout en restant prudent sur l'avancement des plans de cessions en Europe qui pourraient atteindre 4 MdsE d'ici fin 2022.



Aux Etats-Unis, le travail de structuration pour se désengager a bien avancé, indique Oddo pour qui cette opération reste 'le principal catalyseur sur le titre aujourd'hui'.



'Si nous avons désormais davantage de visibilité sur la reprise de l'activité, nous notons également plusieurs points positifs s'agissant de l'avancement des plans de cession et de l'atteinte des objectifs à fin 2022', conclut l'analyste.





