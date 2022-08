Unibail-rodamco-westfield : Nouveaux objectifs écologiques

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) annonce élargir ses objectifs de réduction pour soutenir les efforts européens dans le cadre de la crise de l'énergie.



URW indique qu'il renforcera encore son approche en matière d'économie d'énergie dans tous ses centres commerciaux.



Dans le cadre de sa stratégie proactive de développement durable mise en place 2015, URW a progressivement a réduit son intensité énergétique, atteignant une réduction permanente de -15% à l'échelle mondiale et une réduction de -17% en Europe.



Dans le cadre de ce plan à long terme, l'entreprise est en bonne voie d'atteindre son objectif de réduire son intensité énergétique totale de -30% d'ici 2030, avec certaines mesures adoptées pour faire face à la

crise accélérant les progrès vers cet objectif.



Plus généralement, URW s'est engagé à contribuer à la neutralité carbone mondiale et a atteint 27% réduction de son empreinte carbone totale, et reste en bonne voie pour atteindre son objectif de -50 % de réduction d'ici 2030.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.