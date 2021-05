Unibail-rodamco-westfield : Succès d'un placement obligataire

(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield annonce le succès d'un placement obligataire pour 1,25 milliard d'euros, renforçant sa position de liquidité et étendant la maturité de sa dette. Ses recettes nettes serviront aux besoins généraux, dont le refinancement d'échéances à venir.



Cette offre obligataire se compose de deux tranches seniors, de 650 millions d'euros avec une maturité de sept ans et cinq mois à un coupon fixe de 0,75%, et de 600 millions avec une maturité de 12 ans à un coupon fixe de 1,375%.



