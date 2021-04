Unibail-rodamco-westfield : Délaissé après son CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield recule de 2% après la publication par la foncière d'un chiffre d'affaires de 566,7 millions d'euros au titre du premier trimestre 2021, en baisse de 40,8% sous l'effet des restrictions liées à la Covid-19 et des cessions de 2020.



'Malgré des données opérationnelles certes prévisibles mais en demi-teinte, la publication est surtout marquée par l'annonce de deux cessions pour un total de 750 millions d'euros avec des décotes très faibles par rapport aux dernières évaluations', note Invest Securities.



'La pression de l'endettement s'en trouve un peu allégée et laisse espérer d'autres arbitrages dans des conditions correctes', poursuit le bureau d'études, qui maintient donc sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 73 à 77 euros.



