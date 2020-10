Unibail-rodamco-westfield : A réitéré son soutien au plan RESET

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Conseil de surveillance s'est réuni hier et a réitéré son soutien et engagement unanimes en faveur du plan RESET.



' Ce plan constitue la seule réponse crédible pour assurer l'avenir à long terme du Groupe, dans un environnement où l'industrie du retail fait face à la crise sans précédent de la COVID-19 ' indique le groupe.



Le Conseil de Surveillance recommande à l'unanimité à tous les actionnaires de voter pour le plan RESET et contre les résolutions proposées par les activistes.



Colin Dyer, Président du Conseil de Surveillance, a déclaré : ' La proposition des activistes présente un risque très élevé pour l'entreprise et ses actionnaires. Leur plan repose exclusivement sur des cessions massives et incertaines, à un horizon et à des prix aléatoires. La nécessité de renforcer dès maintenant notre bilan n'est pas prise en compte.'



