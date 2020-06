Unibail-rodamco-westfield : La réouverture des centres commerciaux offre un joli rebond boursier aux foncières

(BFM Bourse) - Lourdement sanctionnés depuis le début de l'année en raison de la cessation complète d'activité dans les centres commerciaux, les titres Klépierre et Unibail-Rodamco Westfield rebondissent nettement depuis lundi, sur fond de déconfinement et de reprise économique.

Les deux géants français des centres commerciaux que sont Klépierre et Unibail-Rodamco-Westfield (dit "URW") rouvrent actuellement l'essentiel de leurs sites à travers le monde à la suite de la levée des mesures de confinement face au coronavirus, ont-ils annoncé mardi.

Premier groupe coté de l'immobilier commercial au monde, URW a ainsi annoncé que "65 de ses 90 centres dans le monde sont désormais rouverts après la levée d'une série de restrictions liées au Covid-19", a détaillé le groupe qui possède entre autres le Forum des Halles (à Paris) et le centre de la Part-Dieu, à Lyon.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Une majorité de pays a pris de strictes mesures de confinement pour éviter la propagation du coronavirus depuis le début de l'année, contraignant le plus souvent les centres commerciaux à une fermeture pure et simple. En France, par exemple, le confinement a duré de mi-mars à début mai et, même avec sa levée, les préfets ont gardé la possibilité d'interdire la réouverture des plus grands centres.

Retour plus important que prévu des clients

Mais, désormais, l'essentiel des centres français ont rouvert pour URW et son grand concurrent, Klépierre, qui détient par exemple Créteil-Soleil en banlieue parisienne. "Klépierre a rouvert l'intégralité de ses centres commerciaux en France", a annoncé le groupe lors du week-end.

Pour les deux groupes, la situation ne se résume néanmoins pas à la France, car ils sont présents à travers l'Europe, ainsi qu'aux Etats-Unis pour URW. La situation actuelle est donc plus favorable à Klépierre qu'à URW, le groupe né de la fusion entre Unibail-Rodamco et Westfield en 2018 étant toujours dans l'attente de l'annonce de mesures de déconfinement dans certains Etats américains.

Alors que le premier promet la réouverture de tous ses centres européens d'ici à la fin de semaine, le second ne compte que sur la réouverture de 87% de l'ensemble de ses sites au 15 juin. "Ce chiffre devrait augmenter après la confirmation aux Etats-Unis de la fin des restrictions dans d'autres Etats et comtés", assure néanmoins URW, évoquant par ailleurs un retour plus important que prévu des clients dans ses centres qui ont rouvert à travers le monde.

Fort de ces annonces, les titres Klépierre et URW signent parmi les toutes meilleures performances de la séance, le premier bondissant de 10,9% quand le second décolle de 11,8% (meilleure performance du CAC, qui prend 1,9%) peu avant 16h. Durement sanctionnés depuis le début de l'année, les deux groupes effacent ainsi une petite partie des pertes accumulées. Si les deux titres reprennent près de 20% sur les 5 dernières séances, le titre Klépierre cède toutefois toujours 40,8% depuis le 1er janvier. Sur la même période, URW abandonne 58%.

(avec AFP)

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok