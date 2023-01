Ubisoft entertain : Wedbush abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en maintenant son opinion 'surperformance' sur Ubisoft, Wedbush abaisse son objectif de cours à 12 mois de 52 à 32 euros, au lendemain d'un avertissement sur résultats lancé par l'éditeur de jeux vidéo pour l'exercice en cours.



'Avec cette préannonce, il semble que le redressement durera encore deux années de plus', estime le broker qui réduit dans son sillage, ses propres attentes de réservations nettes et de profit opérationnel pour les exercices 2023 à 2025.



'Une dégradation aurait été appropriée il y a un an, mais il existe suffisamment de potentiel de hausse par rapport à notre cible pour maintenir notre opinion à surperformance', tempère Wedbush, pour qui le titre demeure ainsi 'bon marché'.



