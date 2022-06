Ubisoft entertain : Retrait d'un projet d'offre de rachat d'obligations

(CercleFinance.com) - Ubisoft annonce avoir décidé de retirer son projet d'offre de rachat portant sur ses obligations existantes en circulation d'un montant de 500 millions d'euros portant intérêt au taux de 1,289% et venant à échéance le 30 janvier 2023.



L'éditeur français de jeux vidéo justifie sa décision par les conditions de marché actuelles. Pour rappel, il avait annoncé ce projet le 22 juin dernier : l'offre devait s'achever le 1er juillet et être suivie d'une annulation des obligations ainsi rachetées.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel