Ubisoft entertain : Rainbow Six Extraction désormais disponible

(CercleFinance.com) - Ubisoft annonce que Rainbow Six Extraction est désormais disponible avec des fonctionnalités complètes de cross-play, de cross-save et de cross-progression sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 ainsi que sur PC via Ubisoft Store et l'Epic Games Store.



'Le jeu est également disponible sur le Xbox Game Pass et PC Game Pass. Les joueurs peuvent aussi souscrire à un abonnement Ubisoft+ sur PC, Stadia et Amazon Luna pour pouvoir y jouer', ajoute l'éditeur de jeux vidéo.



Développé par Ubisoft Montréal en collaboration avec Ubisoft Bucarest, Bordeaux et Saguenay, ce jeu de tir tactique peut se jouer en coopération, par équipes d'un à trois joueurs, mettant en scène des agents de l'univers Rainbow Six face à une menace extraterrestre.



