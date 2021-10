Ubisoft entertain : Oddo BHF réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les analystes d'Oddo BHF ont abaissé lundi leur objectif de cours sur Ubisoft, qu'ils ramènent de 60 à 50 euros, expliquant attendre la prochaine publication de résultats avec un certain 'stress'.



A en croire la banque privée parisienne, qui maintient son opinion 'neutre' sur le titre, les inquiétudes entourant le lancement du jeu 'Far Cry 6' commencent à poser la question du maintien des prévisions annuelles.



Dans ce contexte d'inquiétudes, Oddo préfère réduire ses estimations et se positionner dans la partie basse de la fourchette des perspectives du groupe de jeux vidéo.



Pour la banque franco-allemande, le premier semestre ne devrait apporter qu'une contribution 'très limitée' aux résultats cette année en l'absence de lancement de jeux importants.



Ubisoft publiera ses résultats de premier semestre jeudi prochain après la clôture de la Bourse de Paris.



