Ubisoft entertain : Invest Securities reste à 'vente', ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme son opinion 'vente' sur Ubisoft avec un objectif de cours ajusté de 70 à 72 euros, au lendemain de l'annonce d'un partenariat avec Lucasfilm pour développer un jeu ancré dans l'univers Star Wars, qui a fait bondir le titre de +5,5%.



'Cette nouvelle est en soit positive pour le groupe, car la franchise Star Wars bénéficie d'un rayonnement international et assure à Ubisoft un potentiel marketing élevé au moment du lancement', juge l'analyste.



'Cependant, l'horizon lointain de commercialisation du jeu (plus de 3/4 ans) ainsi que le modèle de revenus partagé inhérent à l'utilisation d'une licence tierce ne permettent selon nous pas de tirer des conclusions sur la valorisation du titre', nuance-t-il.



