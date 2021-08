Ubisoft entertain : Crédit Agricole CIB détient plus de 10% du capital

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Corporate and Investment Bank a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 25 août 2021, le seuil de 10% du capital de la société Ubisoft Entertainment et détenir en l'espèce 10,46% du capital et 9,54% des droits de vote de la société.



Ce franchissement de seuil résulte d'un emprunt de titres.



