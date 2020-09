Ubisoft entertain : Barclays réitère un avis neutre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alors qu'Ubisoft a travaillé en étroite collaboration avec Microsoft pour la sortie du jeu Assassin's Creed Valhalla sur Xbox, Barclays maintient son avis neutre pour Ubisoft - avec toutefois des perspectives positives - et un objectif de cours de 76 euros.



Hier, Microsoft avait annoncé le rachat de Bethesda Game Studios pour 7,5 milliards de dollars mais le broker estime que vue la somme investie, il est peu probable que l'Américain développe à court terme d'autres collaborations.



