Thales : Vaste plan d'embauche en France et à l'international

(CercleFinance.com) - Thales annonce accélérer sa politique d'embauche avec le recrutement de 'plus de 11 000 collaborateurs, auxquels viennent s'ajouter 3000 postes ouverts à la mobilité interne' et 600 contrats de stage et apprentissage.



En France, Thales recrute 4000 personnes en CDI/CDD et 2500 jeunes en contrats de stages et apprentissage, vecteurs clés de formation et d'embauche au sein du Groupe. Les recrutements se répartissent sur les 46 sites de Thales couvrant 7 régions.



Le groupe se dit à la recherche d'ingénieurs logiciels et systèmes, d'experts en digital (cyber sécurité, domaine dans lequel le Groupe recrutera 1000 personnes, intelligence artificielle ou big data) ou encore des responsables projets.



Al'international, Thales recrute près de4 500 personnes, majoritairement au Royaume-Uni (650) et en Europe continentale (1200 - hors France), ainsi qu'en Asie (630), en Australie (300), au Moyen-Orient et en Afrique (240), et en Amérique du Nord (700) et du Sud (160).



