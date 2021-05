Thales : Une société commune créée avec Atos

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales et Atos ont annoncé jeudi la création d'une société commune dans le traitement des données et l'intelligence artificielle dédiée aux secteurs de la défense, du renseignement et de la sécurité.



Cette plateforme 'souveraine' 100% française, baptisée 'Althea', s'adressera aux acteurs publics et privés. Elle servira le marché français puis, à terme, les marchés européens, expliquent les deux groupes.



'Athea permettra de créer une solution capable d'exploiter les données sensibles de façon sécurisée, à l'échelle d'un pays, et facilitera son implémentation au sein des programmes gouvernementaux concernés', précisent-ils.



Dans leur communiqué, Atos et Thales disent vouloir créer un 'champion européen' du 'big data' (données de masse) et de l'intelligence artificielle.



Plus tôt ce matin, Capgemini et Orange ont annoncé leur intention de créer une nouvelle société, 'Bleu', visant à donner naissance à une nouvelle plateforme cloud indépendante favorisant une souveraineté des données.



