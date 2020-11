Thales : Travaille à intégrer les drones à l'espace aérien

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir achevé avec succès l'examen de la conception préliminaire de Vantis, un réseau qui va permettre d'intégrer les drones au sein de l'espace aérien du Dakota du Nord et toute sécurité.



Le marché des drones civils dispose d'un énorme potentiel commercial et des millions de drones devraient prendre les airs au cours des 20 prochaines années. L'écosystème aéronautique fait ainsi face à de nouveaux défis en matière de sécurité et de sûreté.



Cela conduira à un enregistrement plus strict et à l'identification des drones par les autorités civiles. Les opérateurs devront planifier les missions et recevoir des approbations de vol, ce qui permettra d'identifier et suivre les drones en toute sécurité.



Dans ce but, Thales intégrera les infrastructures nouvelles et existantes dans un logiciel de gestion du trafic basé sur le cloud.



