Thales : Signe un contrat avec ArianeGroup pour Ariane 6

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%) vient de signer un contrat avec ArianeGroup pour la production de la chaîne de sauvegarde pour Ariane 6.



Ariane 6 est un programme de l'Agence Spatiale Européenne (ESA) visant à permettre à l'Europe de conserver une position de premier plan sur le marché commercial, tout en répondant aux besoins des missions institutionnelles européennes.



Le programme prévoit deux versions : Ariane 62, à deux propulseurs d'appoint et Ariane 64 avec une capacité de lancement double. Le premier vol d'Ariane 6 est attendu en 2023.



La fonction principale de la chaîne sauvegarde est de neutraliser le lanceur dans le cas où la trajectoire suivie mettrait en péril des personnes ou des biens.



Ce contrat fait suite aux contrats de développement préalablement signés pour Ariane 6.

Il prévoit une montée en puissance jusqu'au 15ème lanceur avec la livraison de 112 équipements d'ici l'été 2024.



' Ce contrat confirme la confiance accordée par ArianeGroup quant au savoir-faire et à l'expertise des équipes belges qui participent à l'aventure des lanceurs européens depuis plus de 50 ans ', a déclaré Ina Maller, CEO de Thales Alenia Space en Belgique.



