Thales : Signe un accord avec Etihad Rail

(CercleFinance.com) - Afin de soutenir le développement des Émirats arabes unis et la croissance du secteur ferroviaire dans la région, Etihad Rail a décidé de signer un protocole d'accord avec Thales.



À travers ce partenariat les deux parties collaboreront dans divers domaines, notamment : le contrôle ferroviaire de nouvelle génération, les systèmes de conduite assistée etc.



' Cette collaboration marque une étape majeure pour renforcer la présence de Thales au Moyen-Orient ', déclare Millar Crawford, directeur général adjoint, systèmes de transport terrestre, Thales.



' Grâce à ce partenariat, nous assurons à nos clients que nous développons le réseau ferroviaire national des Émirats arabes unis conformément aux normes internationales les plus élevées ' ajoute Ahmed Al Musawa, directeur exécutif, Etihad Rail.



