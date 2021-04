Thales : Remporte un contrat clé pour Galileo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), annonce aujourd'hui avoir été sélectionné par l'Agence spatiale européenne (ESA) au nom de la Commission européenne, dans le cadre du programme Horizon 2020 Satellite Navigation (HSNAV).



Dans le cadre de ce nouveau contrat, Thales Alenia Space développera et testera la nouvelle solution Advanced ODTS destinée à faciliter l'implémentation et l'expérimentation des algorithmes de navigation des satellites Galileo de seconde génération.



Ces nouveaux algorithmes d'orbitographie maximiseront les performances de positionnement ainsi que l'opérabilité en temps réel du système Galileo, explique Thales Alenia Space.



Le système bénéficiera par ailleurs des évolutions des satellites et des stations terrestres prévues pour la seconde génération.







