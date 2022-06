Thales : Présente son nouveau Sherpa A2M

(CercleFinance.com) - Arquus, Thales et NTGS ont officiellement présenté le nouveau Sherpa A2M (Advanced Mobile Mortar), à l'occasion du salon Eurosatory 2022.



Le Sherpa A2M constitue une réponse aux défis tactiques posés par l'artillerie dans les engagements de haute intensité.



Il s'agit d'une solution offrant 'une solution unique d'appui-feu indirect, adaptée au soutien de l'infanterie, au combat collaboratif et aux forces spéciales, ainsi qu'aux unités d'artillerie autonomes recherchant un haut niveau de mobilité et de protection', indique Thales.



Le véhicule embarque des munitions rayées de 120 mm et, à l'avenir, des munitions à guidage laser pour mortier.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel