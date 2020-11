Thales : Phase finale de conception de Space Inspire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space annonce avoir franchi un jalon majeur dans le développement de sa ligne de produit Space Inspire avec la réalisation concluante de la revue de conception préliminaire (PDR).



Après avoir passé avec succès sa revue de conception préliminaire, la ligne de produit Space Inspire entre à présent dans sa phase finale de conception et qualification, qui mobilisera un consortium d'entreprises à travers toute l'Europe.



Marc-Henri Serre, EVP Télécommunications de Thales Alenia Space, a déclaré : ' Nous sommes ravis de poursuivre le développement de notre ligne de produit Space Inspire grâce au partenariat fructueux et à l'engagement fort de toutes les équipes de l'industrie et des agences. Cette solution totalement reconfigurable en orbite, qui combine des performances exceptionnelles en termes de capacités, agilité et couverture, répond en tous points aux attentes des opérateurs du marché des télécommunications en rapide évolution. '



