Thales : Partenaire du projet de taxi aérien d'Airbus

(CercleFinance.com) - Thales a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné, aux côtés de Diehl, pour fournir à Airbus les commandes de vol électriques de son futur taxi volant, le CityAirbus NextGen.



Ces commandes de vol de nouvelle génération, alliant la compacité et la légèreté indispensables à un eVTOL (appareil électrique à décollage et atterrissage verticaux), sont particulièrement adaptées aux marchés émergents de la mobilité aérienne urbaine et régionale, assure Thales.



Thales fournira les calculateurs de commandes de vol primaires tandis que Diehl fournira les calculateurs secondaires.



100% électrique, ce taxi volant devrait réaliser son premier vol en 2023. Fort d'une autonomie de 80km, le CityAirbus NextGen et transporter à terme jusqu'à quatre passagers à une vitesse maximale de 120 km/h, 80km de son point de départ.



