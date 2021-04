Thales : OVHcloud retenu dans l'hébergement de données

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales a annoncé jeudi avoir choisi la licorne française OVHcloud afin de mettre en place un hébergement 'souverain' pour les données de sa messagerie sécurisée Citadel Team.



Aux termes de l'accord, les données-clients de cette solution de discussions, de téléphonie et de visioconférence - déjà utilisée par plus d'un tiers des sociétés du CAC 40 - seront chiffrées et stockées au sein de centres de données OVH détenus en propre et situés en France.



Thales explique que cet accord survient dans un contexte marqué par une explosion des cyberattaques, avec quatre fois plus d'attaques en 2020 qu'en 2019 selon l'ANSSI, l'autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information.



Le spécialiste de la sécurité numérique explique que les cybercriminels profitent de la pandémie de Covid-19 pour infiltrer les réseaux des entreprises en exploitant les failles créées par la mise en place du télétravail à grande échelle.



La fonction de messagerie de l'application Citadel est disponible gratuitement pour le grand public sur smartphone et ordinateur.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.