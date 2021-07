Thales : Nouveaux équipements avioniques pour le Rafale

(CercleFinance.com) - Thales fait part d'une commande par la Direction générale de l'armement de 350 viseurs de casques Scorpion et 400 visualisations têtes latérales numériques, pour équiper les Rafale employés par l'armée de l'Air et de l'Espace, ainsi que la Marine Nationale.



'En facilitant la compréhension de la situation tactique et en asservissant les systèmes d'armes et de missions au regard du pilote, ces équipements contribuent à améliorer l'efficacité des missions des forces aériennes', souligne le groupe d'électronique.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel