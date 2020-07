Thales : Nouveau contrat pour Thales Alenia Space

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Thales annonce ce vendredi que Thales Alenia Space, (société conjointe entre Thales et Leonardo), a signé un contrat, dont la première tranche s'élève à 72 millions d'euros, avec OHB System, pour développer la charge utile des 2 satellites de la mission CO2M.



Cette dernière s'inscrit dans le cadre du programme européen Copernicus.



'Copernicus est le principal programme d'observation de la Terre par satellite de la Commission européenne et un programme clé de l'Agence spatiale européenne (ESA) dans ce domaine. Il fournit des données d'observation de la Terre pour la protection de l'environnement, la surveillance du climat, l'évaluation des catastrophes naturelles et d'autres missions sociétales', indique Thales.







