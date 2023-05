Thales : Nouveau contrat pour les passeports américains

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales a annoncé un nouveau contrat pluriannuel pour la nouvelle génération de couvertures électroniques de passeports américains avec le United States Government Printing Office (GPO).



Depuis 2005, Thales a expédié plus de 127 millions de couvertures de passeports électroniques américains.



Le GPO fabrique le passeport américain, y compris plusieurs de ses composants, pour le Département d'État, qui personnalise ensuite le document pour les voyageurs américains, les représentants du gouvernement et les diplomates.



' L'intégration de la technologie de sécurité électronique dans des matériaux de couverture de passeport permet un haut niveau de sécurité car les données stockées électroniquement sont protégées contre l'altération ou la falsification ' indique le groupe.



' Offrir une plus grande sécurité d'identité aux citoyens, aux entreprises et aux gouvernements est une mission essentielle de Thales ', a déclaré Tony Lo Gross, vice-président exécutif de Thales Identity and Biometric Solutions en Amérique du Nord.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.