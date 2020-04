Thales : Nomination d'un directeur général adjoint

(CercleFinance.com) - Thales annonce la nomination de Christophe Salomon comme directeur général adjoint, systèmes terrestres et aériens et, à ce titre, membre du comité exécutif. Il succède à Alex Cresswell, récemment nommé directeur général de Thales au Royaume-Uni.



Depuis 2017, Christophe Salomon exerçait les fonctions de directeur des systèmes d'information d'EDF, en charge des activités de transformation digitale et de cybersécurité. Entre 2012 et 2017, il était conseiller au cabinet du Ministre de la Défense.



