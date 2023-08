Thales : Les cyberattaques dans le 'cloud' se multiplient

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - 39% des entreprises ont été victimes l'an dernier d'une violation de données dans leur environnement 'cloud', un chiffre en hausse de quatre points par rapport à l'année précédente (35%), montre une enquête publiée mercredi par Thales.



L'étude 'Thales Cloud Security Study', menée auprès d'environ 3.000 professionnels de l'informatique et de la sécurité dans 18 pays, fait apparaître que cette recrudescence des cyberattaques intervient dans le cadre d'une hausse spectaculaire du volume de stockage de données sensibles dans le 'cloud'.



D'après l'enquête, 75% des entreprises considère que plus de 40% de leurs données stockées dans le 'cloud' peuvent être classées comme sensibles, contre 49% l'année dernière à la même époque.



Plus d'un tiers des participants (38%) considèrent que les applications 'SaaS' (les logiciels dématérialisés) sont la principale cible des pirates, suivies par le stockage (36%).



Malgré la hausse signalée des données sensibles dans le cloud, l'étude révèle une faiblesse des niveaux de chiffrement utilisés, puisque seulement un cinquième (22%) des professionnels de l'informatique ont chiffré plus de 60% des données sensibles stockées sur un cloud.



