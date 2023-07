Thales : Lancement réussi du satellite scientifique Euclid

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le satellite scientifique européen Euclid, conçu par les équipes de Thales Alenia Space, a été lancé avec succès ce week-end, avec l'objectif d'étudier l'énergie et la matière noires de l'Univers, a annoncé la société.



L'appareil, qui vise à tenter de 'percer les mystères' de l'Univers, a été lancé samedi à bord d'un lanceur Falcon 9 de SpaceX depuis la base de Cape Canaveral (Floride).



Au cours de sa mission de six ans, le satellite devra cartographier la toile cosmique de l'Univers à plus de 10 milliards d'années-lumière, ce qui devrait révéler l'histoire de son expansion et la croissance de sa structure au cours des trois derniers quarts de son histoire.



Thales Alenia Space est le maître d'oeuvre du projet, à la tête d'une équipe industrielle composée de plus de 80 entreprises ultra spécialisées et de 140

sous-traitants de 20 pays européens, parmi lesquels Airbus Defence and Space, qui fournit le télescope.



Thales Alenia Space est une société conjointe entre Thales (67%) et l'italien Leonardo (33%).



