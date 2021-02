Thales : L'opérateur Sateliot fera appel à la Space Alliance

(CercleFinance.com) - L'opérateur de télécommunications Sateliot fera appel à la Space Alliance constituée de Thales Alenia Space et Telespazio pour le développement d'une constellation de nanosatellites destinée à garantir la compatibilité de la connectivité IoT avec le standard 5G.



Les satellites de cette constellation feront office de stations de base orbitales de télécommunications - le projet prévoyant 16 satellites à partir de 2022 et jusqu'à 96 d'ici 2025 pour un investissement d'environ 100 millions d'euros.



Les satellites permettront de déployer des services IoT dans des secteurs aussi variés que le transport maritime, la logistique, l'énergie, l'agroalimentaire, les infrastructures et la surveillance environnementale.



