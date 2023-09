Thales : Jefferies relève son conseil à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies a relevé lundi son conseil sur Thales de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours revu à la hausse de 140 à 160 euros, soit un potentiel haussier de 18%.



Dans une note diffusée dans la matinée, les équipes du bureau d'études américain saluent le virage vers la cybersécurité opéré par le groupe d'électronique de défense.



D'après ses analystes, le groupe français présente aujourd'hui un profil 'plus attractif' après la réalisation de deux acquisitions qui vont lui permettre d'accélérer sa croissance.



Jefferies met également en évidence une dynamique qui s'accélère au niveau du Rafale, auquel il est très exposé, avec la réception de 18 nouvelles commandes de la part de l'Indonésie cet été, sans compter les options d'achat sur 18 appareils supplémentaires, avant les 26 unités à livrer à l'Inde en 2024.



Le cabinet de recherche se dit également soulagé par la matérialisation de facteurs qui pénalisaient le titre, comme la perte du contrat Telesat, ou la disparition pur et simple de motifs de préoccupation, comme une possible acquisition d'Atos.



Il note également que le programme de rachat d'actions du groupe est désormais bien lancé, avec une fin qui n'est pas programmée avant mars 2024.



Tous ces éléments le conduisent à anticiper une amélioration 'significative' du flux de trésorerie disponible (FCF) de la société sur la période 2023-2025.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.