Thales : Essais de surveillance de drones en Australie

(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir été sélectionné par Airservices Australia, comme maître d'oeuvre et intégrateur de systèmes afin de réaliser des essais de surveillance des drones basés sur sa technologie, à l'aéroport Kingsford-Smith de Sydney.



Appelé IDSS (Integrated Drone Surveillance System), le système fourni par Thales comprend plusieurs capteurs associés à un système de commandes et de contrôle pour identifier et classer des menaces potentielles dans l'espace aérien des aéroports.



Organisme gouvernemental en charge de la sécurité et de la gestion de 11% de l'espace aérien mondial, Airservices Australia accorde depuis plus de 30 ans sa confiance à Thales comme fournisseur de solutions et d'infrastructures clés pour la gestion du trafic aérien.



