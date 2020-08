Thales : Des passeports électroniques pour la Thaïlande

(CercleFinance.com) - Thales a fourni des passeports électroniques de nouvelle génération au ministère des Affaires étrangères du Royaume de Thaïlande.



Ce tout nouveau passeport électronique intègre des éléments de sécurité comme des données biométriques embarquées et une signature en relief.



15 millions de passeports électroniques high tech et hautement sécurisés seront délivrés aux citoyens thaïlandais au cours des sept prochaines années.



' Le projet du passeport électronique thaïlandais est l'un des programmes les plus importants de Thales sur ce marché à l'échelle mondiale ' indique le groupe.



