Thales : Dans le vert avec une initiation de broker

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, Thales gagne près de 1% en début de séance sur fond de propos de Berenberg qui initie un suivi à 'achat' sur le titre du groupe d'électronique, avec un objectif de cours fixé à 90 euros.



'L'action a sous-performé sur les deux années passées, mais nous pensons que les inquiétudes du marché sont mal placées et que le titre est négligé', affirme le broker dans le résumé de sa note de recherche.



Berenberg voit le titre comme 'significativement sous-évalué', et s'attend à ce qu'une 'reprise relativement rapide dans les aspects financiers de Thales soutienne une revalorisation structurelle de l'action'.



