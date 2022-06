Thales : Créé une société en partenariat avec Google Cloud

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales annonce la création de S3NS, société de droit français entièrement contrôlée par Thales, en partenariat avec Google Cloud.



L'idée de cette structure est de proposer aux organisations des secteurs public et privé en France toute la puissance de Google Cloud Platform en conformité avec la stratégie cloud de confiance de l'Etat.



S3NS propose dès aujourd'hui une première étape vers ce Cloud de Confiance avec l'offre ' Contrôles locaux avec S3NS ', qui apporte des garanties sur la localisation des données et du support, et des sécurités supplémentaires, notamment un contrôle cryptographique de l'accès aux données opéré par S3NS.



S3NS proposera dès le deuxième semestre 2024 son offre de Cloud de confiance qui conjuguera la puissance du cloud de Google, l'étendue de son offre de services et d'applications et ses performances d'hyperscaler.



'La création de S3NS associe le meilleur des deux mondes: la sécurité et la protection des données que permet un leader de la cybersécurité avec l'agilité et le large éventail de services d'un hyperscaler', commenteMarc Darmon, Directeur général adjoint, Systèmes d'information et de communication sécurisés, Thales.



