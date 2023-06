Thales : Coopère avec Mastercard pour la billettique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales et Mastercard annoncent aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord confirmant leur coopération internationale dans les activités de billettique et de paiement liées à la mobilité.



'Nous nous réjouissons de cette collaboration qui contribuera à augmenter la fréquentation, à fluidifier les déplacements et à réduire les coûts pour les opérateurs de transport', a déclaré Chapin Flynn, responsable mondial Mobilité urbaine, Mastercard.



Le cadre de ce partenariat établit une relation privilégiée afin de favoriser l'adoption de la mobilité publique et d'offrir des technologies de pointe et des solutions intégrées de billettique et de paiement aux autorités et opérateurs de transport partout dans le monde.



'Cette collaboration facilitera l'intégration de technologies de pointe et de solutions de paiement sécurisées, nous permettant ainsi de mieux répondre aux besoins de nos clients', ajoute Jean-Marc Reynaud, directeur Systèmes de billettique, Thales.



Dans un délai de cinq ans, cette mise en commun de l'expertise de Thales et de Mastercard débouchera 'sur de nouvelles technologies qui définiront l'avenir de la mobilité numérique et renforceront leur position de leaders sur ce marché', ajoute la compagnie.



