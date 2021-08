Thales : Contrat pour l'aéroport international de Hong Kong

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales indique avoir été choisi, avec Dah Chong Hong-Dragonair Airport GSE Service Ltd, pour déployer le nouveau système d'atterrissage aux instruments et soutenir le projet de construction d'une troisième piste à l'aéroport international de Hong Kong (HKIA).



'Cette solution de pointe sera d'une grande aide pour améliorer plus encore la capacité et l'efficacité des atterrissages, tout en assurant une sécurité de vol extrême', explique le groupe d'électronique français.



Partenaire depuis plus de 20 ans du Département de l'aviation civile de Hong Kong, Thales lui fournit divers équipements critiques pour services de navigation aérienne. Sa solution ILS innovante a déjà été déployée dans plusieurs grands aéroports dans le monde.



