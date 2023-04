Thales : Contrat avec la DGA pour des radars de surveillance

(CercleFinance.com) - Thales fait part d'un nouveau contrat dans le cadre de l'étape 5 du programme SCCOA (Système de commandement et de conduite des opérations aérospatiales) et du programme Détection 22 de la DGA du ministère français des Armées.



Dans ce cadre, le groupe d'électronique fournira des radars d'approche primaires et secondaires de nouvelle génération STAR NG et RSM NG pour renouveler, à compter de 2025, la flotte des radars des bases aériennes et navales françaises.



La surveillance aérienne sera assurée 24/7, avec des capacités opérationnelles et des performances de détection renforcées. Ces systèmes répondront de surcroît aux exigences combinées de traitement de l'obsolescence et d'adaptation aux réglementations.



