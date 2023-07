Thales : Bouygues rejoint la chaire créée avec Télécom Paris

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Télécom Paris annonce aujourd'hui renouveler la chaire créée en 2019 avec Thales autour de l'Identité Numérique Responsable. A partir de 2023, Bouygues Telecom rejoint cette chaire avec pour idée de poursuivre ses travaux en leur donnant une dimension internationale et contribuer au débat public.



'Il s'agit par-là de développer une recherche et une innovation en réponse à des exigences de désirabilité et d'acceptabilité sociales, et d'aligner ainsi le développement de l'identité numérique aux valeurs, besoins et attentes de la société', indique le communiqué.



Cette chaire s'appuiera sur des approches scientifiques issues des sciences humaines et sociales et sur une démarche de recherche participative.



Les travaux seront également adossés à un think-tank multi-partenarial qui deviendra à terme 'un interlocuteur privilégié pour mettre à l'épreuve les résultats de recherche de la Chaire et lui permettre d'avancer de manière réflexive', soulignent les partenaires.





